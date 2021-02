Huilende maaltijdbezorger gaat viraal: “Ik krijg 2,5 dollar van Uber voor bezorging en kan huur niet betalen”

Riley Elliot plaatste eerder deze week een video op TikTok, waarin hij huilend vertelt over zijn leven als maaltijdbezorger in de VS: hij verdient nauwelijks genoeg om eten te kopen en kan de huur niet betalen.

In de video vertelt Elliot dat hij van Uber 2,50 dollar krijgt voor de bezorging van een maaltijd, die hem 45 minuten kost. De druppel die de emmer deed overlopen was dat hij 3 dollar parkeergeld moest betalen, omdat de klant geen zin had om naar buiten te komen om de bestelling aan te nemen. Hij kreeg 1,5 dollar fooi. Met drie kwartier werken verdiende hij dus 1 dollar.

“Ik moet binnen twee weken bewijzen dat mijn inkomen minimaal drie keer de huur bedraagt. Dat kan ik niet. Het maakt niet uit dat ik meerdere baantjes heb, dat ik nauwelijks slaap en amper genoeg geld heb voor eten. Ik ben straks weer dakloos voor de derde keer sinds mei en het is allemaal omdat mensen hun bezorgers geen fooi geven.” Hij voegt nog toe: “Ik riskeer mijn leven daar buiten in een pandemie en niemand geeft daar iets om.”

De TikTok-video werd op Twitter gedeeld, waar hij al meer dan 3,6 miljoen keer is bekeken. Elliot krijgt veel medeleven. Menig Twitteraar vraagt zich af of het de schuld is van de klant die te weinig fooi geeft of ook van een overheid die geen fatsoenlijk minimumloon instelt en een bedrijf dat zijn medewerkers uitbuit.