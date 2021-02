AH dreigt met ‘coronaboete’ voor leveranciers

AH heeft – net als andere supermarktketens – veel geld verdiend aan de corona. Maar er kan altijd nog iets bij. Sommige leveranciers hebben vanwege corona er moeite mee voldoende te leveren.

Dit blijkt uit nieuwe leveringseisen die AH sinds 1 januari aan een deel van de leveranciers stelt. Dat schrijft het FD. De supermarktketen spreekt van een ‘boete’ die het leveranciers oplegt als door een pandemie de aanvoer stokt. Volgens een ‘gedupeerde leverancier’, die anoniem wil blijven uit vrees voor wraak, is het een ‘coronaboete‘. AH weerspreekt dat daarnaar gevraagd niet.

Albert Heijn kan de boete ‘onmiddellijk’ incasseren als een leverancier 98% of minder van de afgesproken order levert of als 1% van de producten niet leverbaar is. AH acht een leverancier dan ‘van rechtswege’ in gebreke.

De AH-woordvoerder noemt de coronaclausule ‘normaal’ als een soort leveringsgarantie. Een coronaboete is volgens hem ook ‘normaal’ bij wijze van ‘compensatie als leveranciers steken laten vallen en we klanten moeten teleurstellen’.