Bedrijf betaalt 30 miljoen voor lading koper, maar krijgt geverfde stenen

Je koopt koper, je krijgt geverfde stenen. Een Zwitsers bedrijf is op die manier voor ruim 30 miljoen euro opgelicht door een Turkse verkoper.

De in Genève gevestigde Mercuria Energy Group dacht 10.000 ton ruwkoper aan te schaffen, het bleken dus stenen met een kleurtje. Ondanks inspecties en controles van de meer dan 300 containers in 8 schepen kwam de fraude pas aan het licht bij aankomst van een groot deel van de lading in China, waar het bedrijf het ‘koper’ naartoe had gestuurd.

Het lijkt erop dat er ten tijde van de inspecties nog echt koper in de schepen lag, maar nog voordat het metaal de haven in de buurt van Istanbul had verlaten is het omgeruild voor straatstenen, die met een verfspray in de juiste kleur waren gespoten. De zegels die moeten garanderen dat er niet gesjoemeld is met de waren zijn weer hersteld na de ruil.

Toen de schepen op zee waren, rekende het Zwitserse bedrijf 30 miljoen euro af. Mercuria, een van de vijf grootste oliehandelaren ter wereld eist schadeloosstelling van de Turkse koperaanbieder Bietsan Bakir. De Turkse politie heeft al een aantal verdachten opgepakt.