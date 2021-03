Waarom tweedehands kleding helemaal niet zo duurzaam is: ‘Mensen willen gewoon goedkope kleren’

De populariteit van Vinted is in korte tijd geëxplodeerd. De app voor tweedehands kleding líjkt een duurzaam alternatief voor Zara of Primark, maar wakkert het niet net zo goed onze koopdrift aan? “Wie denkt dat het de gemiddelde gebruiker om duurzaamheid gaat, leeft in een bubbel.”

“In de echte wereld willen consumenten zo veel mogelijk kopen voor de laagste prijs,” zegt Thijs Verheul (26), die samen met twee anderen de voorganger United Wardrobe verkocht aan Vinted, in de Volkskrant. “De vraag is massaal: mensen willen graag goedkope kleren.”

Koopdrift

Hilde van Duijn, expert op het gebied van duurzaam textiel, onder meer voor de Verenigde Naties, vreest dan ook dat tweedehands kleding als excuus wordt gebruikt om ‘met een schoon geweten nóg sneller nóg meer goedkope kleren te consumeren’ zegt ze in de krant. “Dan worden de problemen alleen maar groter. En we kopen al zoveel: tussen 2000 en 2014 is de kledingproductie wereldwijd met 60 procent toegenomen. Gaan platforms als Vinted voor een ommekeer zorgen? Nieuwe cijfers wijzen daar nog niet op, integendeel, ik ben bang dat de levenscyclus van kleding er alleen maar door wordt verkort. Het maakt het nog makkelijker om, doe eens gek, alleen voor vanavond een pimpelpaars T-shirt te kopen. Morgen zet je het gewoon weer op Vinted voor een habbekrats.”

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels wijst in de krant op het moral self license-mechanisme: een consument mag iets ‘fouts’ doen van zichzelf – veel goedkope kleding kopen – als hij daarna iets goeds doet – veel goedkope kleding verkopen. Punt is dat je meer gaat kopen, omdát je er zo makkelijk weer vanaf kunt en dat je zelfs ongelukkiger wordt van een aankoop, die je weer eenvoudig weg kunt doen. “Dat is onder meer onderzocht door twee groepen studenten een schilderij te laten kiezen: de ene groep mocht het later ruilen, kregen ze te horen, de andere moest het houden. Na twee weken bleek dat de laatste groep al aan het kunstwerk gehecht was. In de eerste groep wilde het merendeel ervan af,” zegt Wessels.

Gloednieuw

Op Vinted is kleding spotgoedkoop en vaak nog in nieuw staat, soms zelfs met het prijskaartje er nog aan. Consumenten hebben door de eenvoudige doorverkoopmogelijkheid veel minder een prikkel om goed na te denken over hun aankoop. Bevalt die nieuwe jurk niet, dan kunnen ze er immers zo weer vanaf op Vinted. Zo werkt de app alleen maar koopverslaving in de hand, onder een flinterdun laagje duurzaamheid om het geweten te sussen. Dat geldt niet voor iedereen. Sommigen kopen en verkopen af en toe wat, anderen verhandelen in no time tientallen kledingstukken op deze manier.

Wil je echt iets goeds doen voor de planeet of tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie? Investeer dan in enkele kledingstukken van goede kwaliteit en draag die tot ze kapot zijn.