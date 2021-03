‘Morgan Stanley geeft rijke klanten toegang tot bitcoinfondsen’

Rijke klanten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley krijgen mogelijk toegang tot bitcoinfondsen. Volgens een interne memo van de bank, ingezien door de Amerikaanse zakenzender CNBC, zijn financieel adviseurs van de bank over de plannen geïnformeerd. Het zou gaan om drie fondsen waartoe de rijke klanten toegang kunnen krijgen.

Morgan Stanley zou daarmee de eerste grote Amerikaanse bank zijn die vermogensbeheerklanten toegang biedt tot bitcoinfondsen. De bank, die zo'n 4 biljoen dollar aan vermogen in beheer heeft, zou beleggingen in maar drie fondsen toestaan. Twee van de aangeboden fondsen zijn van Galaxy Digital, het cryptobedrijf opgericht door Mike Novogratz. Het derde fonds is een gezamenlijk initiatief van vermogensbeheerder FS Investments en bitcoinbedrijf NYDIG.

De stap is belangrijk voor de acceptatie van de bitcoin als belegging. De bank zou overstag zijn gegaan nadat klanten daar om vroegen, aldus de bronnen. De enorme opmars van de waarde van de bitcoin heeft de druk bij de bedrijven op Wall Street vergroot om ook op cryptovaluta's in te zetten.

Alleen rijke klanten van Morgan Stanley krijgen vooralsnog toegang tot de fondsen. De bank acht de openstelling alleen geschikt voor een mensen met "een agressieve risicotolerantie" die ten minste 2 miljoen dollar aan beheerd vermogen hebben uitstaan bij de bank. Voor beleggingsfirma's geldt een grens van minstens 5 miljoen dollar om in aanmerking te komen voor de nieuwe participaties.