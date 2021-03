Bankiers van Goldman Sachs willen minder werken: ze eisen 80-urige werkweek

Jonge bankiers bij Goldman Sachs dreigen op te stappen als hun arbeidsomstandigheden niet verbeteren. Ze willen terug naar een 80-urige werkweek.

Hoeveel ze nu dan werken? Een intern onderzoek onder dertien ‘eerstejaars’ bankiers toont aan dat ze gemiddeld 95 uur per week klokken. Ze slapen maar vijf uur per nacht.

Het onderzoek, dat op social media circuleert, geeft een zeldzaam inkijkje in de barbaarse werkcultuur van de grote Wall Street-bedrijven. “Het slaaptekort, de behandeling door senior-bankiers, de geestelijke en fysieke stress…ik heb de pleegzorg meegemaakt, maar dit is ongetwijfeld erger,” zegt een respondent. “Dit gaat voorbij ‘hard werken’. Het is inhumaan en misbruik,” zegt een ander.

Alle respondenten geven aan dat hun baan een negatief effect heeft op hun relaties met vrienden en familie. 77 procent zegt dat er misbruik van hen wordt gemaakt, 17 procent is weleens uitgescholden. De junior-bankiers gaven hun psychische en fysieke gezondheid bijna een 9 voor ze bij de investeringsbank begonnen. Sindsdien is dat gekelderd tot minder dan een 3 (uit 10).

De studie adviseert nu werkweken van maximaal 80 uur. Of Goldman Sachs daarmee akkoord gaat, moet de bank nog bekijken.