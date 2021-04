Hoe nu verder met thuiswerken? Een psycholoog voorspelt blijvende verandering

Na meer dan een jaar thuiswerken, kunnen we de balans opmaken. Volgens de meeste onderzoeken wil de overgrote meerderheid van de Nederlanders ook na corona meer thuiswerken, maar niet de hele week.

Uit onderzoek van TNO blijkt bijvoorbeeld dat een kwart van de Nederlanders vrijwel volledig thuis wil blijven werken. Daarnaast wil bijna de helft gedeeltelijk thuiswerken en slechts een paar dagen per week naar kantoor. Als voordelen noemen de thuiswerkers: eigen tijd in kunnen delen, betere concentratie, minder reistijd, sneller kunnen werken, betere werk-privébalans en flexibele werktijden.

Ook psycholoog Thijs Launspach gespecialiseerd in werk en mentale gezondheid, denkt dat we niet volledig terug naar kantoor gaan. De schrijver van het boek Fokking druk zegt tegen Brainwash: "Het massale thuiswerken is een enorme verandering geweest. Momenteel bevinden we ons in een rare limbofase, waarbij het lijkt alsof we weer naar kantoor kunnen, maar dat steeds wordt uitgesteld. Het is pappen en nathouden."

"Eén van de dingen die niet zo goed werkt, is vergaderen. Videobellen is geestelijk uitputtend, en echt geen lolletje om dat een aantal keer op een dag te doen. Je mist de nonverbale communicatie sterk, je hebt jezelf voortdurend in beeld en je bent niet gewend je collega's van zo dichtbij te zien. Ik denk dat we straks een combinatie zullen zien, met thuiswerkdagen voor concentratie en kantoordagen voor vergaderingen en contact met collega's. Werk wordt leeg als we alles via een scherm moeten doen."