Belgen betalen meeste belasting, Nederlanders juist weinig

Dat Nederland naar rechts opschuift, zou je onder meer kunnen zien aan de hoogte van de inkomstenbelasting. In een nieuwe ranglijst van de OESO hebben vooral landen als de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië lagere tarieven. In Scandinavië, Duitsland en België is de loonbelasting aanmerkelijk hoger dan in ons land.

Dat is terug te vinden in het rapport ‘Taxing Wages 2021' van het samenwerkingsverband van 37 rijke landen. De organisatie keek naar verschillende categorieën als singles zonder kinderen, ouders met kinderen, een- en tweeverdieners.

In onderstaand kaartje kun je de belastingdruk van landen met elkaar vergelijken. Nederland staat op een 20ste plaats.

Dit is de top 10 van landen met de hoogste inkomstenbelasting: