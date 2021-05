Salarisverschil tussen top en gemiddelde werknemer kleiner geworden

Goed nieuws: na jaren waarin de salarisverschillen tussen de top en de gemiddelde werknemer steeds groter werden, zijn de lonen sinds 2019 weer dichterbij elkaar gekomen. Ook zijn er meer vrouwen onder de veelverdieners.

De vijf grootste verdieners per bedrijf verdienden 5,9 keer zoveel als de gemiddelde werknemers bij de duizend grootste bedrijven, blijkt uit onderzoek van het CBS. Tussen 2010 en 2017 liep de loonkloof op van 5,5 naar 6,1, maar in 2019 en 2020 zakte die naar 5,9.

In het onderwijs en de zorg is de loonkloof het kleinst, in de handel het grootst. In die sector verdient de top 11,2 keer zoveel als de gemiddelde werknemer. Bij overheidsinstellingen is het salarisverschil vele malen kleiner dan in het bedrijfsleven. Het aandeel vrouwen onder de grootverdieners is gestegen van 17 procent in 2010 naar een kwart in 2020.