Topeconoom voorspelt terugkeer inflatie: “Het wordt hard ontwaken”

Tot nu toe lijkt de economische schade van de pandemie mee te vallen, maar we zijn er nog lang niet, denkt topeconoom Charles Goodhart (84). “We hebben ons in slaap laten wiegen met lage inflatie en rentes: het wordt hard ontwaken,” zegt hij in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws.

Roaring twenties

Goodhart, voormalig professor aan de London School of Economics en monetair adviseur van de Bank of England, moet glimlachen als mensen beginnen over een op handen zijnde roaring twenties. “Het zou echt wel goed zijn mocht het zo zijn, alleen hangt het er maar van af in welk werelddeel je die roaring twenties wil zien. In de VS was dat een fantastische periode, maar in Europa, met de opkomst van de Weimar-inflatie, veel minder (tussen 1921 en 1923 heerste er hyperinflatie in de Weimarrepubliek, red). Maar ik geloof wel in een sterk herstel in de brede economie. Specifiek voor de eurozone zie ik een stevig herstel in de tweede helft van dit jaar.”

Schulden

Toch vindt Goodhart dat de gigantische schuldenlast van 281 biljoen dollar wereldwijd 'erg problematisch' is. "Vooral ook omdat het niet eens zozeer de schuld is van de pandemie. Die veroorzaakte eigenlijk maar een rimpeling in een globale wereld van begrotingstekorten die opgestapeld werden. De lage rente heeft geleid tot een massale stijging van de schulden, ook bij burgers. Een van mijn angsten is dat wanneer straks de inflatie gaat stijgen, onder impuls van de herstelmaatregelen, we dit niet snel kunnen stoppen. Als het zuur op de financiële markten wordt, kan het heel snel heel verkeerd gaan. En de wapens van de centrale banken zijn opgebruikt. Ze kunnen niet fors of snel de rente verhogen, want de overheden hebben nu al begrotingstekorten. Het zal behoedzaam navigeren zijn om de juiste weg in te slaan en de juiste route aan te houden.”

Blinde vlek

Maar hij benadrukt dat iedere economische neergang uniek is. "Het is iedere keer weer anders dan wat we eerder hebben gezien. Mensen overschatten steeds wat ze denken te weten. Men kijkt naar het verleden en extrapoleert dat naar de toekomst, omdat het verleden het enige is wat we kennen. Vandaar onze blinde vlekken omtrent inflatie. Omdat we de voorbije decennia niks anders hebben gekend dan lage inflatie en lage rente, betekent dat echt niet dat het in de toekomst ook zo zal zijn."