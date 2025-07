Wereldleiders paaien Trump bewust: "Het is geen moeilijke man"

Ursula von der Leyen moest ongetwijfeld haar Duitse nuchterheid negeren toen ze Donald Trump complimenteerde met de "beste deal ooit". Hebben de wereldleiders onderling afgesproken de Amerikaanse president te bestoken met veren in zijn kont.

"Als we deze deal sluiten, is het denk ik de grootste deal die een van ons gesloten heeft", aldus de Europese Commissievoorzitter. Trump vervolgens: "De grootste deal die ooit gesloten is, door wie dan ook."

"Het is een grote deal", vond Von der Leyen nogmaals. "Een enorme deal. Belangrijk voor bedrijven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Het is een enorme deal. We hebben een goed resultaat gesloten voor beide partijen."

"Ze heeft duidelijk voor deze gelegenheid haar Duitse trots even opzij gezet om een resultaat te halen", zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers bij RTL Nieuws. "Iedereen weet dat Trump enorm gevoelig is voor complimenten en gepaai en grote woorden. Dat spel heeft ze meegespeeld."

Jelte Olthof, universitair docent retorica, presidentiële retoriek en Amerikaanse politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, vermoedt zelfs dat de wereldleiders onderling hebben afgesproken om Trumps ego te strelen. "Je ziet dat mensen als de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Keir Starmer, Mark Rutte, Vladimir Poetin en Ursula von der Leyen allemaal vrij ongegeneerd veren in Trumps kont steken. Ook wel weer begrijpelijk, want hij is daar duidelijk gevoelig voor."

Trump is geen moeilijke man, zegt Olthof. "Als je meegaat in zijn uiterlijke schijn en symboliek, als je hem bevestigt in zijn geldingsdrang, dan wil hij even je beste makker zijn. Zo krijg je dingen gedaan."