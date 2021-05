Reisorganisaties verwachten een hausse aan boekingen als er straks weer gereisd kan worden. De branche had gehoopt dat er nu al duidelijkheid zou zijn, maar rekent er op dat vanaf juni binnen de EU weer volop kan worden gereisd, vermoedelijk met een vaccinatiepaspport.

Op gestunt met prijzen hoeven consumenten echter te rekenen. De vraag zal vermoedelijk hoger zijn dan het aanbod.

ANVR-topman Frank Oostdammaakt zich geen zorgen over de vraag of Nederlanders welkom zijn. Ons land staat in de top drie van Europese landen met de meeste coronabesmettingen, maar het aantal vaccinaties loopt rap op. Tegen het AD: ,,Landen rond de Middellandse Zee zoals Spanje, Griekenland en Italië hebben al laten weten dat Nederlanders deze zomer welkom zijn, op voorwaarde dat ze zijn getest of gevaccineerd.”

Waarschijnlijk zal de bulk van de reizen op het laatste moment worden geboekt. Corendon-baas Steven van der Heijden: "Zeker in vergelijking met normale jaren, waarin 60 tot 70 procent van de vakanties een halfjaar voor vertrek wordt geboekt. Nu zal dat 60 tot 70 procent binnen een maand voor vertrek zijn, denken wij.”