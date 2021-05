Amazon betaalde precies 0 euro belasting in Europa op een omzet van 44 miljard euro

Over 2020 draaide Amazon in Europa een omzet van 44 miljard euro, 12 miljard meer dan een jaar eerder. Maar dankzij een Europees hoofdkantoor in het belastingvriendelijke Luxemburg hoefde daar geen cent belasting over te worden betaald. Dat meldt The Guardian.

Op papier verscheen er zelfs een verlies van 1,2 miljard euro, terwijl de verkopen sterk waren toegenomen. Sterker nog, de Europese vestiging van Amazon kreeg een aftrekpost van 56 miljoen euro toegekend, waarmee in de toekomst belastingaanslagen kunnen worden teniet gedaan, in het geval er toch winst zou worden gemaakt. In totaal heeft het bedrijf al 2,7 miljard euro aan aftrekposten opgebouwd.

De Britse Labourparlementariër Margaret Hodge spreekt er schande van. "De inkomsten van Amazon zijn geëxplodeerd tijdens de pandemie, terwijl onze winkelstraten worstelen om het hoofd boven water te houden. Toch blijft Amazon zijn winsten doorschuiven naar belastingparadijzen als Luxemburg om zo te vermijden dat het zijn eerlijke deel aan belasting moet betalen," klinkt het boos. "Deze grote techbedrijven maken allemaal gebruik van publieke diensten, infrastructuur en onze gezonde, opgeleide beroepsbevolking. Maar in tegenstelling tot kleinere bedrijven en hardwerkende belastingbetalers, betalen de techgiganten niet eerlijk mee aan de gemeenschappelijke pot."