Retailprofessor: “Na corona gaan we niet meer naar horeca zoals vroeger”

De coronacrisis lijkt zijn einde te naderen nu een steeds groter deel van de bevolking gevaccineerd is. Als straks alles weer open is, gaan we dan weer naar de horeca zoals vroeger of is er iets voorgoed veranderd? Professor retailmanagement Pierre-Alexandre Billiet denkt het laatste. "Als de horeca weer opengaat, zullen we niet meer op dezelfde manier op restaurant gaan als vroeger."

Aan Vlaams tijdschrift Humo legt hij uit waarom. "Omdat we veeleisender en ongeduldiger geworden zijn. Zullen we na anderhalf jaar bliksemsnelle service van de e-commerce nog wel een halfuur op onze hoofdschotel kunnen wachten in een restaurant? Zullen we nog begrip hebben voor de ober die in de drukte een pintje in plaats van een cola heeft gebracht? Ik betwijfel het. We zijn ons er niet van bewust, maar het niveau van de service is zo hoog geworden dat we verwende ettertjes dreigen te worden. Hoe langer de crisis duurt, hoe minder geduld we zullen opbrengen als we niet meteen onze zin krijgen."

De hoogleraar verwacht zelfs dat veel restaurants failliet zullen gaan. "Er was al een overaanbod van gestandaardiseerde horecazaken die middelmatige kwaliteit leveren. De consument heeft tijdens de coronacrisis ondervonden dat hij in de supermarkt kwaliteitsvoeding kan kopen, en ook speciale producten waarmee hij heerlijke gerechten kan maken. Veel horecazaken zullen een tandje bij moeten steken: we zijn niet meer tevreden met industriële bearnaisesaus uit een zakje."

Cafébezoek zal eveneens minder vanzelfsprekend worden. Billiet: "Ook daar zal één en ander veranderen, want jongeren hebben geleerd dat het anders en goedkoper kan. Vandaag lopen er twee generaties rond die de grootste spenders aller tijden zijn: de babyboomers en generatie Z, de jongeren die nooit een wereld zonder internet hebben gekend. Die laatsten hebben een beperkt inkomen, en ze hebben tijdens de lockdown geleerd dat je ook leuk kunt feesten aan de kaaien in Antwerpen, op de Gentse pleinen of in de Brusselse parken, zonder dat je horecaprijzen moet betalen. Ze halen pintjes in de supermarkt en drinken die samen ergens op."

"Je bent samen met vrienden, je drinkt gezellig iets, je kunt ook roken en muziek spelen, er is ambiance… Die trend is een blijver, zeker in de zomer."

De horeca zal dus moeten vernieuwen. "Een doordeweeks restaurantbezoek zonder meer, dat wil de klant niet meer: been there, done that. We willen nieuwe ervaringen. En zo zullen we ook voor onze reizen en al de rest hetzelfde hoge niveau van service, kwaliteit en gemak verwachten."