Jaarlijks overlijden 745.000 mensen doordat ze te veel werken

Een beetje werken is leuk, maar je moet het niet overdrijven, blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Honderdduizenden mensen overlijden jaarlijks doordat ze te veel uren maken.

In 2016 zouden 745.000 mensen zijn overleden aan beroertes en hartaanvallen als gevolg van te veel werken. Mensen in Azië zijn het vaakst slachtoffer. Volgens de onderzoekers lopen mensen die meer dan 55 uur per week werken 35 procent meer kans op een beroerte en 17 procent meer kans op overlijden door hartziekten, vergeleken met mensen die 35 tot 40 uur per week werken.

De studie van de International Labour Organization (ILO) toonde ook aan dat het in driekwart van de gevallen om oudere mannen of mannen van middelbare leeftijd gaat, die overlijden door te lange werkweken. Mensen stierven vaak pas decennia nadat het vele werken was gestopt.

Volgens de onderzoekers zijn te lange werkweken verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle werk gerelateerde ziektes. Het is daarmee de meest voorkomende en ernstigste beroepsziekte.