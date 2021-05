Nederland loopt 374 miljoen euro aan belasting mis van techbedrijven

26,2 miljard euro per jaar loopt de G20 mis aan belastinginkomsten van de vijf grootste techbedrijven. Voor Nederland gaat het om 374 miljoen euro, die door Apple, Amazon, Facebook, Alphabet (Google) en Microsoft niet worden afgerekend.

Het is een schatting van ActionAid op basis van de wereldwijde winst van deze techgiganten. De internationale NGO rekent voor dat van dat geld de hele wereldbevolking twee vaccinaties zou kunnen krijgen. Het is al langer bekend dat veel multinationals, big tech voorop, hun miljardenwinsten wegsluizen naar landen waar ze er de minste belasting over hoeven te betalen.

Er worden wel pogingen gedaan om de bedrijven meer belasting te laten betalen. Zo stelde de Amerikaanse president Joe Biden onlangs voor om een minimumtarief van 21 procent winstbelasting in te stellen. Ook de EU probeert weer een akkoord te bereiken over een hoger belastingtarief, maar landen als Nederland, Ierland, Malta en Luxemburg, die bekend staan als belastingparadijzen voor dit soort bedrijven, liggen vaak dwars.