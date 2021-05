Grootste stijging huizenprijzen in 20 jaar

De gekte op de huizenmarkt is nog niet voorbij. April kende de grootste stijging van de huizenprijzen in 20 jaar tijd, constateert het CBS. Een koopwoning was vorige maand 11,5 procent duurder dan een jaar eerder.

Een dergelijke prijsstijging zagen we voor het laatst in mei 2001. De prijzen stijgen al acht jaar. Sinds het dieptepunt van 2013 is de gemiddelde koopwoning 63,5 procent duurder geworden.

In april kregen 19.000 woningen een andere eigenaar. Dat is vergelijkbaar met een jaar eerder, terwijl het aantal verkochte woningen in het eerste kwartaal nog fors was gestegen. Dat kwam vermoedelijk doordat starters geen overdrachtsbelasting hoefden te betalen.