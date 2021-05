Minder accijnsinkomsten: écht veel minder bier gedronken in coronatijd

De horeca was dicht en dat voelt de schatkist ook. Want hoe we ook ons best hebben gedaan in de supermarkt, we hebben onze bierconsumptie er niet mee gecompenseerd. Er kwam maar liefst 14 procent minder binnen aan accijnzen.

Vorig jaar leverde de verkoop van bier de staat 368 miljoen euro op. Dat is 58 miljoen euro minder dan in 2019, een daling van ongeveer 14 procent, zo valt te lezen in het Financieel Jaarverslag van het Rijk.

De overheid rekent accijns per hectoliter bier. Het is dus niet zo dat er aan horecabiertjes meer wordt verdiend dan aan bier uit de supermarkt. Ook de jaarcijfers van Heineken tonen een daling van de verkopen van 15 procent.

Gek genoeg, hebben we niet minder wijn gedronken. De accijnsinkomsten van wijn zijn licht gestegen van 331 miljoen euro in 2019 naar 344 miljoen euro in 2020.

De grootste strop voor de overheid zijn de tegenvallende accijnsinkomsten van brandstof. Doordat we vorig jaar veel meer thuisbleven kwam er ruim 800 miljoen euro minder binnen aan de accijns op benzine en diesel.