Hoe duurzaam is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is populair. Het klinkt natuurlijk ook erg fijn: de wereld beter maken en geld verdienen tegelijk. Maar waar investeer je dan precies in? Financieel adviseur Paul van der Kwast legt het uit bij Intermediar.

Als zelfs de grootfinancier van de bio-industrie, de Rabobank, duurzaam beleggen aanprijst, moet je je gaan afvragen hoe duurzaam dat precies is. Je denkt misschien dat je investeert in zonnepanelen of biologische boerderijen bijvoorbeeld, maar dat is niet zo.

Van der Kwast: Fondsbeheerder Meesman sluit wereldwijd slechts 14 procent van alle beursgenoteerde aandelen uit. In ontwikkelde landen voldoet maar 4 procent niet aan het duurzaamheidscriterium, zo staat op de website. Waar het op neerkomt is dat alleen echt foute bedrijven worden uitgesloten, denk aan regenwoudkappers en wapenfabrikanten.

Ook bij de meeste banken vallen heel gewone bedrijven als Nestlé, Microsoft en Alphabet/Google onder de duurzame beleggingen. Daar zitten eveneens notoire belastingontwijkers bij. Zelfs de keurige Triodos-bank belegt in aandelen van farmaceut Roche, automaker Toyota en Signify (het vroegere Philips Lighting), schrijft Van der Kwast.

Beleggen in een farmaceut of autofabrikant, dat kun je toch niet echt duurzaam noemen.