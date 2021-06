Economische bedrijvigheid eurozone trekt nog iets harder aan

De economische bedrijvigheid in de eurolanden is vorige maand nog iets sterker toegenomen dan eerder gemeld, komt naar voren uit definitieve cijfers van marktonderzoeker Markit. In steeds meer economieën worden coronamaatregelen afgebouwd, wat goed nieuws betekent voor onder meer de horeca, toerisme en detailhandel. Eerder meldde Markit al dat de industrie op volle toeren draait.

De samengestelde inkoopmanagersindex van industrie en diensten, die de economische activiteit in het eurogebied weerspiegelt, kwam voor de maand mei uit op een stand van 57,1 tegen 53,8 in april. Bij een eerdere raming werd een stand van 56,9 gemeld. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

De verwachting is dat de economie van het eurogebied in het huidige kwartaal stevig zal groeien, gesteund door de vaccinatieprogramma's. De groei volgt op twee kwartalen van krimp op rij als gevolg van de coronabeperkingen. Buiten de eurozone valt de toenemende bedrijvigheid in de Britse economie op. Relatief veel Britten zijn al volledig ingeënt tegen corona en veel maatregelen zijn ingetrokken. De dienstensector in het Verenigd Koninkrijk noteerde bijvoorbeeld een stand van 62,9 in mei.

In Spanje was de groei van de dienstensector van de grote eurolanden het grootst. Mogelijk dat het toerisme, dat langzaamaan weer op gang komt. hier een rol inspeelt. Voor Frankrijk werd ook een duidelijke groei gemeld. Maar ook in Italië, een land dat nog een oranje reisadvies heeft, was sprake van groei, al was deze bescheiden. Dat geldt ook voor de dienstensector in Duitsland, de grootste economie van de eurolanden.