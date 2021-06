Blijvend thuiswerken? Dat levert je baas veel geld op

De meeste mensen is het thuiswerken tijdens de coronacrisis prima bevallen. Ze willen daar dan ook graag mee doorgaan. Veel werkgevers gaan daarin mee. Het levert hen tenslotte veel geld op.

Een kleine 60 procent van de werkgevers kiest voor een mix van een, twee of drie dagen op kantoor en de rest thuis. Accountantskantoor PWC rekende uit dat thuiswerken 1,7 miljard euro aan kosten bespaart, als alle Nederlandse werknemers één dag per week vanuit huis werken.

Daarbij gaat PWC ervan uit dat de helft van alle Nederlanders thuis kán werken. Dat komt neer op 4,5 miljoen werknemers. Per persoon levert een dag thuiswerken een werkgever dus 374 euro per jaar op. Ga je drie dagen thuiswerken dan loopt de kostenbesparing op naar meer dan 1000 euro.

Het grootste gedeelte van die besparing komt doordat er minder kantoorruimte nodig is. ABN Amro en Triodos hebben al aangekondigd respectievelijk 40 en 30 procent van hun kantoorruimte te schrappen.

Niet alleen de werkgever, ook de werknemer is goedkoper uit door thuiswerken. De besparing door minder woon-werkverkeer komt neer op 1,3 miljard euro oftewel 273 euro per persoon per jaar per wekelijks thuisgewerkte dag. Ook aan kinderopvang wordt mogelijk op jaarbasis nog een paar honderd miljoen bespaard.

Thuiswerken loont dus voor iedereen.