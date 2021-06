We gaan weer trouwen

Wie volgend jaar wil trouwen, is nu al te laat. Afgelopen jaar zijn er zoveel bruiloften gecanceld vanwege de pandemie dat er een file aan huwelijksbootjes is ontstaan — ondanks de nog steeds niet opgeheven coronamaatregelen. Dat constateert het FD na een rondgang langs gewilde trouwlocaties. Stellen willen niet langer wachten en daarom belooft 2022 het drukste jaar ooit te worden voor trouwlocaties, weddingplanners en bruidsboetieks.

Zo kreeg luxehotel Waldorf Astoria in het centrum van Amsterdam nog nooit zoveel huwelijksaanvragen als nu, vertelt planner Mandy Grooteman aan het FD. ‘Consumenten zijn heel erg klaar voor de mooiste dag van hun leven,’ zegt Grooteman. ‘We krijgen nu meerdere aanvragen per week, en plannen al huwelijken tot in de zomer van 2022.’

Bij een andere populaire locatie, kasteel De Hooge Vuursche in Baarn, staat de agenda vanaf september in de weekenden helemaal vol. ‘Er komt een stuwmeer aan huwelijken onze kant op,’ zegt eigenaar Rozella de Klaver.

De trouwbranche liep in coronajaar 2020 zo’n €385 mln mis, meldde RTL Z in februari. Normaliter wordt er jaarlijks zo'n €675 mln omgezet. Volgens de grootste trouwwebsite van Nederland, Theperfectwedding, vinden er jaarlijks 60.000 trouwerijen plaats in ons land.