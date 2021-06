‘Amerikanen verdienden vorig jaar 4 miljard met bitcoins’

Amerikanen hebben vorig jaar meer dan 4 miljard dollar verdiend met de handel in bitcoins. Dat meldt onderzoeksbureau Chainanalysis. De prijs van 's werelds bekendste cryptomunt verviervoudigde in 2020 in waarde en daarvan profiteerden dus veel beleggers in de digitale valuta.

Amerikaanse beleggers waren met name actief op de beurs voor cryptomunten, Coinbase. China staat op de tweede plek van de ranglijst van 25 landen waar beleggers het meest verdienden met bitcoins, met een bedrag van 1,1 miljard dollar aan winsten. Daarna komen Japan, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Duitsland. Ook landen als Vietnam, Turkije en Tsjechië staan op de ranglijst.

Het onderzoek van Chainanalysis is gebaseerd op informatie uit het tracken van transacties van cryptodienstverleners. De bitcoin staat nu op een waarde van meer dan 33.000 dollar, wat ongeveer de helft is van de piek van meer dan 60.000 dollar die in april werd bereikt. De waarde van de munt staat onder druk door strengere regelgeving van autoriteiten en regelmatige kritiek van Tesla-topman Elon Musk op de bitcoin.