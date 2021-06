Prijs van CO2-uitstoot stijgt snel: “Het is een soort bitcoin’

Jarenlang was CO2 uitstoten goedkoop in Europa. Een ton CO2-uitstoot kostte 5 tot 10 euro. Die prijs is rap gestegen. De industrie betaalt nu zeker 50 euro om hun vervuilende uitstoot kwijt te kunnen. Ook ontvangen ze minder gratis emissierechten.

"Jaren geleden hadden we het er op borrels al over dat de CO2-prijs wel omhoog moest gaan. Het is een relatief kleine markt en er komen steeds minder rechten bij. Het is een soort bitcoin. Beleggers zijn hierop gedoken," vertelt onderzoeker Sander de Bruyn van CE Delft aan de NOS. Hij berekende hoeveel de Europese industrie tussen 2008 en 2019 verdiende dankzij een overvloed aan gratis CO2-rechten. Het komt neer op 30 tot 50 miljard euro.

Maar tijden zijn veranderd: het aantal CO2-rechten daalt snel en bedrijven die veel uitstoten krijgen minder gratis rechten. "Een hoge CO2-prijs maakt projecten interessanter voor bedrijven die wat betreft CO2-uitstoot beter presteren dan hun concurrenten", zegt kunstmestfabrikant Yara Sluiskil. "Maar dit voordeel gaat alleen op als ook in andere landen eenzelfde vorm van CO2-beprijzing geldt. Anders kiezen klanten meestal voor het goedkoopste product."

Om de Europese concurrentiepositie overeind te houden, overweegt de Europese Commissie een CO2-belasting aan de grens voor producten die uit het buitenland komen.