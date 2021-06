Ruim een derde van de mensen die recht heeft op bijstand vraagt het niet aan

Maar liefst 170.000 huishoudens die recht hebben op bijstand hebben het niet aangevraagd. Het gaat om ruim een op de drie bijstandsgerechtigden. Dat meldt de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken.

Vooral mensen die wel een inkomen hebben, maar niet boven bijstandsniveau uitkomen vragen de uitkering vaak niet aan. Dat zijn vooral jongeren tot 27 jaar, zzp'ers en Europese migranten.

De inspectie vindt dat gemeenten actief bijstandsgerechtigden moeten benaderen en noemt het zorgelijk dat zoveel mensen onder het minimum leven.

Belangrijkste reden om geen bijstand aan te vragen is dat mensen niet weten dat ze er recht op hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval bij jongeren of westerse migranten die slecht Nederlands spreken en minder begeleiding krijgen dan niet-westerse migranten.