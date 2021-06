Nederlandse economie rijst de pan uit

Terwijl de politiek zuchtend maandenlang tobt over welke partijen de economie uit het dal gaan halen is de economie maar vast begonnen. De groei van uitgaven van burgers ('consumptie') groeit sneller dan ooit sinds de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Het grote probleem van veel bedrijven - met name in de horeca - zijn niet langer de coronamaatregelen, maar waar ze personeel vandaan moeten halen. De huizenprijzen (waarvan de economen hadden voorspeld dat ze door corona zouden dalen) stegen nog nooit zo snel. En Schiphol droomt alweer van groei.

Volgens de DNB herstelt de economie zich sneller dan gedacht: Het bruto binnenlands product (bbp) groeit naar verwachting dit jaar met 3 procent en in 2022 zelfs met 3,7 procent. Die groei gaat ook nog eens sneller dan in veel andere Europese landen, zoals in Duitsland en Frankrijk.

Er zijn economen die waarschuwen dat stimuleren van de economie, zoals veel politieke partijen willen, schadelijk zal zijn. Het leidt tot hogere prijzen en nog meer schaarste aan personeel. 'Je moet geen benzine gooien op een brandend vuur'