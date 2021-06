We hamsteren bier

Aan het begin van de epidemie hamsterden we WC-rollen. Nu kratten bier. Misschien om het te vieren, maar vermoedelijk vooral omdat bier na 1 juli duurder wordt, althans dan mag er niet meer worden gestunt met bierprijzen. Dus nu zijn de kratjes nog even in de aanbieding en dat leidt tot fors hogere verkopen, meldt het AD. Om alcoholmisbruik in te dammen, mogen supermarkten, slijterijen en webshops geen korting hoger dan 25 procent op alcohol geven. Vooral kratjes bier zijn tot nu toe vaak lokkertjes om mensen naar je supermarkt te krijgen. De EK zal de verkoop verder hebben aangejaagd.

Het AD geeft een extreem voorbeeld van hamsteren. Een vriendengroep uit Drogteropslagen (Drenthe) bestelden bij de Plus in Gramsbergen maar liefst 490 kratten Grolsch. Het was in de aanbieding: drie kratjes Grolsch voor 25 euro. De duizenden flesjes - de mannen rekenden ruim 6000 euro af - werden op een platte kar gezet en met een trekker naar een schuur in hun dorp vervoerd.