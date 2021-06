Een op de vijf werkenden wil nooit meer terug naar kantoor, de rest slechts af en toe

Het thuiswerken is de meeste werkenden beter bevallen dan verwacht. Volgens nieuw onderzoek van de FNV wil slechts een op de tien werknemers weer fulltime naar kantoor. Een op de vijf wil volledig thuiswerken en zo'n 70 procent geeft de voorkeur aan een hybride vorm.

De vakbond vroeg 5300 leden, die thuis kúnnen werken, hoe dat is bevallen. Een kleine meerderheid geeft aan thuis even hard te werken als op kantoor, net geen 40 procent doet thuis zelfs meer.

"Ik denk dat veel mensen praktische voordelen zien aan een combinatie", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong tegen de NOS. "Je kunt je beter concentreren, je kunt productiever zijn, en ook wat meer je eigen tijd indelen."

En zo vult ze aan: "Ik denk in alle eerlijkheid dat er mensen zijn die het op de werkvloer niet altijd even leuk hebben. De angstcultuur op de werkvloer is onder ambtenaren bijvoorbeeld groot."