Veel te weinig banen voor jonge medisch specialisten

De specialisten in de ziekenhuizen werken (te) hard, maar jonge goedopgeleide specialisten vinden vaak geen werk.

Van de medisch specialisten die de afgelopen jaren hun opleiding hebben afgerond, kan ongeveer de helft geen vaste baan vinden, schrijft het FD. Tijdelijke functies betalen doorgaans (veel) slechter dan vaste betrekkingen, en de werkzaamheden zijn vaak minder aantrekkelijk.

Voor het leeuwendeel van deze groep is het niet hun eerste tijdelijke contract. Van de jonge specialisten is 6% helemaal niet in het eigen vakgebied werkzaam, omdat ze nog geen baan hebben kunnen vinden of omdat ze de hoop hebben opgegeven en iets anders zijn gaan doen.

Dat blijkt uit een enquête van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

De krapte is het grootste bij interne geneeskunde, orthopedie, heelkunde, radiologie en klinische geriatrie. Sommige respondenten zeggen wel dertig keer gesolliciteerd te hebben op een functie binnen hun eigen specialisme.