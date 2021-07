Zwiterse bank: “Vermijd Bitcoin, de cryptozeepbel staat op barsten”

De Zwitserse bank UBS waarschuwde beleggers dinsdag voor Bitcoin. Volgens de bank is de cryptomarkt een zeepbel die elk moment kan barsten door overregulering. UBS gelooft dat de Chinese beweging tegen crypto een voorproefje van de toekomst is. Ondanks de waarschuwing van de bank stond de cryptomarkt dinsdagochtend in het groen.

"We hebben lang gewaarschuwd dat een veranderend beleggerssentiment of hardhandig optreden van de regelgeving zeepbelachtige cryptomarkten zou kunnen doen ontploffen", voegde USB toe. "We denken dat beleggers crypto-speculatie moeten vermijden."