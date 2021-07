Energietarieven stijgen flink

De energietarieven lopen flink op doordat de vraag naar gas groter is dan het aanbod. Ook de opwekking van elektriciteit is erg duur omdat er relatief weinig zon en wind waren, concludeert vergelijkingssite Pricewise na eigen onderzoek. De vaste tarieven voor één en drie jaar zijn flink gestegen, met gemiddeld 10 procent ten opzichte van vorige maand. Dit komt bovenop de gestegen variabele tarieven per 1 juli. De vaste gastarieven liggen momenteel op het hoogste niveau sinds 2015, constateert Pricewise. Hoewel de inkoop van energie met directe levering momenteel erg duur is, kost de inkoop van energie met levering over een jaar veel minder. Daardoor lijken energieleveranciers in te kopen voor de langere termijn, wat ervoor zorgt dat meerjarige contracten relatief goedkoper worden. Voor het eerst in ruim tien jaar lijkt het voordeliger om in plaats van een looptijd van één jaar, te kiezen voor een driejarig energiecontract. Volgens Pricewise zullen de hoge energietarieven van dit moment nog een aantal maanden aanhouden. "Wat daarna gebeurt, hangt af van het energie-aanbod", aldus de woordvoerder. "Meer zon en wind kan ervoor zorgen dat de prijs voor elektriciteit gedrukt wordt. En een groter aanbod van gas stabiliseert de prijs van gas." Door de hoge tarieven oriënteren steeds meer mensen zich op een nieuw energiecontract, maar tegelijkertijd vinden consumenten het ook lastig om zich voor drie jaar vast te leggen. "Het voordeel van een eenjarig contract blijft de flexibiliteit waardoor je van eventuele dalende prijzen kunt profiteren", aldus Pricewise.