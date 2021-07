Harde kritiek op ruimtevlucht Bezos: wetenschap heeft er niets aan, klimaat is de dupe

Zelf spreken ze niets dan nobele woorden, de miljardairs die zichzelf de ruimte in laten schieten, maar er klinkt steeds meer kritiek. De wetenschap heeft er niets aan, het klimaat is de dupe, en bovendien: kun je je miljarden niet beter besteden?

Gisteren was een historische dag: voor het eerst ging er een commerciële raket de ruimte in. Er was zelfs een Nederlander aan boord. Maar niet iedereen is enthousiast. Zo liet Greenpeace op Twitter weten dat Bezos met zijn tripje 258 keer zoveel CO2 uitstootte als een gemiddelde burger in een heel jaar. "Dat is nog eens een egotrip!" aldus de milieuorganisatie.

En één vluchtje buiten de dampkring is misschien nog te overzien, maar wat als - en dat is wel de bedoeling - rijkaards er een hobby van maken om de ruimte in te gaan. "Hoe meer raketten straks de lucht in gaan, hoe meer uitstoot er is", stelt sterrenkundige Lucas Ellerbroek tegen de NOS. "En dat in de tijd dat we op het belang hameren van elektrisch autorijden en minder vliegen."

Compleet nutteloos

Bovendien leveren de tripjes ook voor de wetenschap weinig op. Hoogleraar sterrenkunde Vincent Icke: "Er is niets wat je daarboven doet wat we op aarde niet beter kunnen onderzoeken. Voor ons wetenschappers is het bedroevend dat de gigantische successen van de wetenschap worden misbruikt voor dit soort reclame."

Derde argument is dat er heel erg veel geld compleet wordt verspild. Zouden de miljardairs niet iets beters kunnen verzinnen om hun miljarden aan te spenderen, bijvoorbeeld armoedebestrijding of klimaatonderzoek. Icke bij de NOS: "Wat er straks gebeurt is dat mensen een grote zak geld neerleggen, 100 kilometer de lucht in worden geslingerd en weer naar beneden vallen. Investeer dat geld liever in dingen waar de aarde wat aan heeft."