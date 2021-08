Ongekend personeelstekort: Waar zijn alle werkenden gebleven?

Aan het begin van de coronacrisis werd gewaarschuwd dat massa's mensen hun baan kwijt zouden raken, maar ondertussen heeft Nederland samen met Tsjechië de laagste werkloosheid van de EU, schrijft de Volkskrant.

Op dit moment zijn er 73 werkzoekenden per 100 vacatures. Arbeidseconoom Arjan Heyma van SEO Economisch Onderzoek legt uit: "In de sectoren die zijn getroffen, zijn veel mensen vertrokken. Maar iemand uit de horeca kan niet zomaar aan de slag bij ASML. Dus in de sectoren waar al krapte was, en die niet te lijden hadden onder de pandemie, is die onverminderd groot gebleven. In getroffen sectoren die nu weer open mogen, staan ze met lege handen."

De verklaringen: Een deel van de werkenden is richting de GGD vertrokken. Daar steeg het aantal fulltimebanen van 12.000 naar 40.000. Een aantal arbeidsmigranten is in coronatijd teruggegaan naar het eigen land. "En nog belangrijker", zegt Heyma, "er zijn veel minder jongeren de arbeidsmarkt opgegaan. Mbo'ers zijn bijvoorbeeld gaan doorleren of doen langer over hun studie." Tenslotte zijn er nog 100.000 tot 150.000 werkenden die thuis zitten met NOW-steun in afwachting van de heropening van hun sector.

De arbeidsmarkt zal de komende decennia vanwege de vergrijzing krap blijven. Goede oplossingen zijn er niet. Er zal gekeken worden naar deeltijdwerkers (veel vrouwen), arbeidsmigranten en gepensioneerden. De lonen zullen stijgen en er zal meer geïnvesteerd worden in technologie die werk kan overnemen.