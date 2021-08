Tekort aan personeel leidt tot hogere lonen

Optimisme over economisch herstel en toenemende tekorten aan personeel leiden tot hogere CAO-lonen. Volgens voorlopige cijfers van werkgeversorganisatie AWVN liggen de lonen die zij in juli overeenkwamen 2,3% boven die uit juli 2020. Dat schrijft het FD.

In sommige sectoren klagen bedrijven steen en been over personeelstekorten. Dat leidt er toe dat werkgevers soepeler worden in het afspreken van hogere CAO-lonen, in de hoop dat hun sector makkelijker personeel zal kunnen aantrekken.

"De nieuwe cao-afspraken getuigen van hernieuwd optimisme", zegt een werkgeversvoorman.