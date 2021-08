‘Ongeziene loonstijging’ door personeelstekort: ‘Dit heb ik in 20 jaar niet meegemaakt’

Koffers blijven op Schiphol staan, sommige restaurants zijn een paar dagen per week dicht en er rijden zelfs minder treinen. Uiteindelijk is er maar één logisch gevolg van het nijpende personeelstekort in ons land: de lonen gaan omhoog.

"Dit heb ik nog nooit gezien", zegt Piet Rietman, die voor ABN Amro de incidentele loonontwikkeling (buiten de CAO's om) onderzoekt, tegen de NOS. "De laatste jaren zijn dit soort incidentele loonontwikkelingen gemiddeld altijd negatief." Dat kwam doordat goed verdienende ouderen met vaste contracten de arbeidsmarkt verlieten en daar jongeren met lage lonen en flexcontracten voor in de plaats kwamen. "Maar nu is de loonontwikkeling voor het eerst in zeven jaar positief."

In de horeca steeg het uurloon bijvoorbeeld van 10,49 euro vorig jaar juli naar gemiddeld 11,08 euro per uur nu. Maar dat is niet genoeg, zegt FNV Horeca-bestuurder Edwin Vlek tegen de NOS. "Mensen zijn er ook klaar mee. Als ze weggegaan zijn uit de horeca, komen ze niet zomaar terug. Als er 10 of 15 procent salaris bovenop komt, is het vaak alsnog gunstiger om te werken in een andere sector. Daar krijg je vaak nog toeslagen om 's avonds of in het weekend te werken. In de horeca niet."

Horecaondernemer Eveline Wu zag een deel van haar personeel naar de GGD vertrekken. "Daar verdienen ze bakken met geld, dus hoe ga ik hier tegenop bieden?" Toch is het volgens haar de enige oplossing. "Ik bied graag 200 of 300 euro extra salaris, als ik maar personeel kan krijgen. Zo'n groot personeelsprobleem heb ik de afgelopen 20 jaar niet meegemaakt."