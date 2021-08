Industriële productie eurolanden valt lager uit

De industriële productie van landen in de eurozone is in de maand mei lager uitgevallen in vergelijking met een maand eerder. Met name bij de productie van energie en kapitaalgoederen als machines was sprake van een daling. Op jaarbasis was wel sprake van een stevige toename.

In mei lag de productie van de industrie in de eurozone 0,3 procent lager dan in april, meldt Europees statistiekbureau Eurostat. Op jaarbasis ging het om een stijging van bijna 10 procent. Daarbij moet worden aangetekend dat de industrie een jaar geleden gebukt ging onder de coronapandemie en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Verschillende fabrieken sloten toen hun deuren.

Nederland stond bij de landen waar de industriële productie op maandbasis het hardste steeg met een plus van 3,3 procent. Alleen in Malta was sprake van een grotere toename. Op jaarbasis steeg de industriële productie in Nederland met 12,3 procent.