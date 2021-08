Hacker van grootste cryptodiefstal ooit heeft geld weer teruggestort

Dinsdag wist een hacker meer dan 500 miljoen euro aan cryptovaluta te stelen. Een paar dagen later heeft hij bijna het volledige bedrag weer teruggestort.

613 miljoen dollar pikte de hacker van cryptobedrijf PolyNetwork. Zijn misdaad ging direct de boeken in als de grootste cryptohack ooit. Later meldde hij zich bij het bedrijf als ethisch hacker. Ook PolyNetwork zelf spreekt van 'Mr. White Hat' verwijzend naar de bijnaam voor hackers die geen kwaad in de zin hebben.

In de dagen na de diefstal stortte de hacker het bedrag geleidelijk terug. Met commentaar. Zo zei 'Mr. White Hat' ‘niet erg geïnteresseerd te zijn in geld’. Hij wilde ‘een moreel leider’ zijn door de kwetsbaarheid van het cryptosysteem aan te tonen. Verder vond hij het gewoon leuk een ‘geraffineerd’ systeem als PolyNetwork te hacken. "De coole blitzkrieg was een van de plezierigste dingen die ik ooit heb gedaan."

PolyNetwork bood de hacker een half miljoen dollar als hij het bedrag terug zou storten. Naar verluidt heeft de persoon het geld niet aangenomen. Het is overigens onduidelijk of de hacker van het begin af aan goede intenties had of dat hij geen andere uitweg zag. Door de transparantie van de blockchain zou het bedrijf de hacker vermoedelijk toch wel op het spoor zijn gekomen.