Veel psychisch leed door thuiswerken

Het aantal psychisch klachten onder werknemers is fors toegenomen in coronatijd. Dat signaleren vakbonden en Zorg van de Zaak, een grote netwerkorganisatie van arbodiensten en zorgbedrijven.

Een woordvoerder van Zorg van de Zaak legt in het FD een verband tussen een opgelopen aantal meldingen en de combinatie van kantoor- en thuiswerk. 'Bedrijven zijn voorstander van hybride werken, maar niet iedereen is daarvan gediend.' De terugkeer naar de kantoortuin helpt volgens haar ook niet altijd. 'Je bent gewend om op een andere manier te werken en wordt dan telkens afgeleid.'

De zorgverzekeraar ASR meldde in zijn halfjaarcijfers dat stress en druk door het thuiswerken leiden tot meer burn-outs of andere psychische klachten. Van de claims op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaat 40% over psychisch gerelateerde klachten. Zowel het aantal klachten als de duur nam fors toe. Volgens Baeten is de toename van psychisch gerelateerd verzuim het meest pregnant bij de overheid en de financiële sector.

In maart riepen arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare werkgevers al op om psychische klachten bij werknemers te voorkomen. Volgens de arbodiensten liepen veel werknemers na een jaar corona op hun tenen. Bovendien is het effect van corona op verzuim op de lange termijn onzeker.