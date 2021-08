Lidl roept hennepthee terug met te veel wiet: ‘Jammer, geen high tea meer’

Lidl roept de hennepthee terug, wegens te veel wiet. Je zou er 'stemmingswisselingen' van krijgen. De terugroepactie zorgt voor hilariteit op social media.

De thee van het merk Mogota bevat te veel THC, het werkzame bestanddeel van wiet. "In de hennepthee werd een verhoogd gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) gevonden," meldt Lidl. "De consumptie van deze thee kan ongewenste gevolgen voor de gezondheid hebben, zoals stemmingswisselingen en vermoeidheid. Daarom worden klanten dringend verzocht de thee niet te consumeren, maar terug te brengen naar de winkel.” In Duitsland riep de budgetsuper om dezelfde reden ook koekjes en eiwitrepen terug.

Ondertussen regent het grapjes op social media: "Lekker dan Lidl. Koop ik gisteren nietsvermoedend een doosje hennepthee bij jullie, staat zojuist de DEA aan mijn deur te wapperen met een uitleveringsverdrag."

"Vanmiddag een high tea organiseren, nu even naar de Lidl," zegt iemand anders. Weer anderen voorspellen een ‘run op de Lidl.’

LET OP!!! De #Lidl roept hennepthee terug omdat er te veel wiet in zit!! 😳



Een gewaarschuwd mens telt voor twee dus ik heb gelijk effe voldoende in huis gehaald voor een heerlijke HIGH thee 😂🤣 https://t.co/3Ou8ds7ory