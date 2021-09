Nederlandse huizen duur? Nieuw-Zeelanders zoeken op datingsites naar ‘hypotheekpartner’

Het is de overtreffende trap van een overspannen huizenmarkt: in Nieuw-Zeeland zoeken jonge mensen op datingsites naar partners om een hypotheek mee te nemen. "Niets romantisch."

De gemiddelde huizenprijs is in Nieuw-Zeeland opgelopen tot omgerekend ruim 543.000 euro, schrijft The Guardian. Banken eisen 20 procent aanbetaling, oftewel bijna 110.000 euro. Dat is ruim 3,2 keer het gemiddelde jaarsalaris in het land. De meeste jonge mensen hebben niet zoveel spaargeld en dus zoeken ze een partner om een hypotheek mee te nemen.

Kloof

Data van Tinder wijzen uit dat steeds meer Nieuw-Zeelanders in hun profiel zetten dat ze iemand zoeken om een woning mee aan te schaffen. 'De bank zei me dat ik een partner moet zoeken om een huis te kopen,' schrijft iemand in zijn datingprofiel. 'Ik zoek enkel iemand om een huis mee te kopen, niets serieus,' schrijft een ander. En: 'Ik ben op zoek naar iemand om inkomens te combineren, zodat we de limiet halen om een woning te kopen.'

De woningmarkt is, meer dan bijvoorbeeld Covid-19 of criminaliteit, de grootste zorg van Nieuw-Zeelanders, blijkt uit nieuw consumentenonderzoek. Net als in Nederland dreigt er een kloof te ontstaan. "We gaan richting een tijd waarin er twee soorten Nieuw-Zeelanders zijn: De mensen die vastgoed bezitten en verzekerd zijn, omdat hun kapitaal zal blijven groeien. En de mensen die zijn buitengesloten van de woningmarkt," zegt woordvoerder Gemma Rasmussen van Consumer NZ.

"Het is niet langer zo dat je weet dat als je een goede baan hebt en heel hard werkt en spaart en bezuinigt, je uiteindelijk misschien een huis kunt kopen. We zijn nu op een punt waarop het gewoonweg onmogelijk is."

Herkenbaar

Nieuw-Zeeland heeft de hoogste huizenprijzen ter wereld. De aanschafprijs van een woning stijgt al meer dan een decennium en de prijzen zijn nog extra hard omhoog gegaan in het afgelopen coronajaar. Jaren van belastingvrije kapitaalinkomsten hebben vooral veel investeerders aangetrokken en particuliere kopers weggedrukt. Verder is er te weinig aanbod door dure bouwmaterialen en ingewikkelde regelgeving. Tenslotte is er nog de lage rente en het sneller dan verwachte economische herstel na de pandemie.

Klinkt heel herkenbaar. In Nederland is de gemiddelde huizenprijs nu 410.000 euro. Ook ons land heeft een van de meest overspannen woningmarkten ter wereld. Dus als we niets doen, is daten voor een hypotheekmaatje in plaats van om je grote liefde te vinden, misschien ook hier de volgende stap.