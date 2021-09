Storing: er rijden vrijwel geen treinen in Nederland

Door een telefoonstoring bij de verkeersleidingsposten rijdt er donderdagavond vrijwel geen treinverkeer in Nederland, zo meldt de NS op haar eigen pagina. 'Alle NS-treinen staan stil."

Er is geen communicatie mogelijk tussen de verkeersleiding en de machinisten in de treinen. Het treinverkeer is daarom uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd, zegt een woordvoerder van ProRail, om ongelukken te voorkomen.

Een woordvoerder van NS zegt dat de treinen gecontroleerd tot stilstand zijn gebracht op het eerstvolgende station. Hij bevestigt dat alle NS-treinen in Nederland stilstaan. Of dat ook geldt voor treinen van andere vervoerders, is niet bekend.

De vervoerder weet niet hoe snel het probleem kan worden opgelost.