3 miljoen Nederlanders betalen tot 540 euro per jaar te veel aan energie. En weten het niet eens

Ongeveer drie miljoen Nederlandse huishoudens betalen mogelijk onnodig veel voor energie. Dat komt doordat zij een variabel energiecontract hebben en niet overstappen naar een goedkoper aanbod, stelt vergelijkingssite Energievergelijk.nl.

Volgens het bedrijf heeft naar schatting 37 procent van de huishoudens een variabel contract. Door de nieuwe energietarieven die op 1 juli zijn ingegaan, zouden deze huishoudens gemiddeld zo'n 242 euro per jaar extra kwijt zijn.

Daar blijft het volgens de vergelijkingssite niet bij. Klanten die jarenlang bij dezelfde energieleverancier blijven, lopen vaak ook welkomstkortingen voor nieuwe klanten mis. Eerder onderzoek van Keuze.nl liet zien dat verlengaanbiedingen in sommige gevallen tot 540 euro per jaar duurder kunnen uitpakken dan overstappen naar een andere leverancier.

Variabel contract vaak duurder

Bij een variabel energiecontract kunnen tarieven meerdere keren per jaar wijzigen. Dat biedt flexibiliteit, maar betekent ook dat huishoudens direct te maken krijgen met prijsstijgingen. Volgens Energievergelijk.nl zijn vaste en dynamische contracten momenteel in veel gevallen voordeliger.

Een vast contract biedt zekerheid over de prijs gedurende de looptijd. Bij een dynamisch contract verandert de prijs mee met de markt, vaak per uur voor stroom en per dag voor gas. Wel brengt zo'n contract meer prijsschommelingen met zich mee.

Ook de afbouw van de salderingsregeling maakt de keuze voor een energiecontract belangrijker, vooral voor huishoudens met zonnepanelen. Leveranciers hanteren steeds grotere verschillen in terugleververgoedingen en tarieven, waardoor de uiteindelijke energierekening sterk kan verschillen.

Vergelijken kan lonen

Hoeveel een huishouden precies kan besparen, hangt af van het energieverbruik, het type woning en de gekozen leverancier. Wel wijzen verschillende onderzoeken erop dat actief vergelijken en overstappen voor veel huishoudens financieel voordeel kan opleveren, zeker wanneer een variabel contract wordt ingeruild voor een scherper vast of dynamisch aanbod.

Consumenten doen er daarom goed aan regelmatig hun huidige contract en tarieven te vergelijken, vooral wanneer een variabel contract al langere tijd loopt.