De verborgen rekening van de hittegolf: dit gaat het jou kosten

Er lijkt geen eind te komen aan de hitte. En al dat warme weer kost geld, een rekening die uiteindelijk ook bij huishoudens terechtkomt. Van sproeiverboden tot extra dijkinspecties en problemen op de Rijn: de aanhoudende droogte eist steeds meer maatregelen.

Waterbeheerders slaan inmiddels alarm. Door het warme en droge weer is de afvoer van de Rijn en de Maas lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden extra zoet water vast, voeren water aan naar droge gebieden en bereiden zich voor op verdere verslechtering van de situatie. Regionaal gelden al verboden om water uit sloten en beken te gebruiken voor beregening.

De gevolgen zijn breder dan veel mensen denken. Een lage Rijn betekent dat schepen minder diep kunnen laden. Daardoor stijgen de transportkosten, die uiteindelijk kunnen doorwerken in de prijs van producten. Tegelijk neemt door de lage rivierafvoer de verzilting toe, waardoor meer inspanningen nodig zijn om voldoende zoet water beschikbaar te houden.

Droge dijken

Ook de dijken vragen extra aandacht. Tijdens langdurige droogte kunnen kleidijken uitdrogen en scheuren vertonen. Waterschappen maaien daarom droogtegevoelige dijken en voeren extra inspecties uit om schade vroegtijdig op te sporen. Dat vraagt extra inzet van personeel en materieel.

Voor consumenten zijn de gevolgen niet altijd direct zichtbaar, maar wel voelbaar. Landbouwbedrijven krijgen vaker te maken met beperkingen voor beregening, terwijl natuurgebieden en gewassen onder druk staan. Ook drinkwaterbedrijven zien de vraag naar water stijgen tijdens warme perioden en roepen inwoners geregeld op om verstandig met water om te gaan, zodat piekbelasting beperkt blijft.

Volgens Rijkswaterstaat is er op dit moment nog voldoende water beschikbaar, maar de situatie wordt nauwlettend gevolgd. De verwachting is dat de Rijn voorlopig laag blijft en dat de droogte verder kan toenemen als er geen langdurige regen valt. Daarmee groeit ook de kans dat de verborgen kosten van deze hittegolf de komende maanden steeds zichtbaarder worden, niet alleen voor overheden en bedrijven, maar uiteindelijk ook in de portemonnee van consumenten.