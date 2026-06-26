Miljoenen huishoudens betalen per 1 juli tot 13% meer voor energie: ACM slaat alarm

Per 1 juli stijgen de energietarieven voor miljoenen Nederlandse huishoudens met een variabel contract tot wel 13 procent. Dat blijkt uit de nieuwste monitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die gisteren werd gepubliceerd. De toezichthouder signaleert opnieuw grote prijsverschillen tussen leveranciers en roept consumenten op om actief te vergelijken.

Stijging treft vooral variabele contracten

Huishoudens met een variabel energiecontract merken de prijsverhoging direct in hun portemonnee. Leveranciers passen hun tarieven doorgaans twee keer per jaar aan, en de stijging per 1 juli volgt op oplopende inkoopprijzen op de energiemarkt.

Volgens de ACM gaat het om miljoenen huishoudens die geen vast contract hebben afgesloten. Juist deze groep is kwetsbaar voor prijsschommelingen, omdat tarieven sneller worden aangepast aan marktontwikkelingen.

Grote verschillen tussen leveranciers

De ACM-monitor laat zien dat de prijsverschillen tussen energieleveranciers aanzienlijk blijven. Voor vergelijkbare huishoudens kunnen de jaarlijkse kosten honderden euro’s uiteenlopen, afhankelijk van de gekozen aanbieder.

De toezichthouder benadrukt dat overstappen nog altijd loont. Ondanks de stijgende tarieven zijn er aanbieders die relatief lagere prijzen hanteren, vooral voor nieuwe klanten of bij tijdelijke acties.

Energieprijzen blijven grillig

De recente stijging hangt samen met onzekerheid op de internationale energiemarkt. Factoren zoals geopolitieke spanningen, gasvoorraden en weersinvloeden blijven een directe impact hebben op de groothandelsprijzen.

Hoewel de extreme pieken uit de energiecrisis van 2022 voorlopig uitblijven, is stabiliteit nog niet vanzelfsprekend. De ACM waarschuwt dat prijsontwikkelingen ook in de tweede helft van 2026 onvoorspelbaar blijven.

Consument moet actiever worden

De ACM roept consumenten op om hun energiecontract actief te controleren. Veel huishoudens blijven onnodig lang bij dezelfde leverancier, terwijl overstappen relatief eenvoudig is en direct voordeel kan opleveren.

Daarnaast adviseert de toezichthouder om bewust te kiezen tussen een variabel en vast contract. Een vast contract biedt meer zekerheid, maar ligt momenteel vaak iets hoger in prijs dan variabele tarieven — al kan dat bij verdere stijgingen snel omslaan.

Wat betekent dit concreet?