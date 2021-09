In welke landen is studeren het duurst?

Normaal gesproken zou een student in Nederland dit jaar 2.143 euro aan collegegeld moeten betalen, maar vanwege de coronacrisis is dit bedrag gehalveerd. Als je kijkt naar het normale collegegeld dan behoort Nederland niet tot de duurste landen, maar zeker ook niet tot de goedkoopste.

De OESO waarvan 38 rijke landen lid zijn, vergeleek het collegegeld van verschillende landen en corrigeerde voor koopkracht. Het blijkt wederom goed toeven op het Europese continent. In Spanje, Frankrijk, België, Oostenrijk en Duitsland is studeren spotgoedkoop. In de Scandinavische landen en Finland is het zelfs gratis.

De Angelsaksische landen, van Engeland en de VS tot Nieuw-Zeeland hebben de hoogste collegegelden. Nederland is met dik 2.000 euro het duurste land van continentaal Europa, waaruit weer eens blijkt dat we langzaam meer op het VK gaan lijken dan op bijvoorbeeld Scandinavië of Duitsland.

Nu is het verschil op het gebied van collegegeld nog groot: een jaar studeren kost in Engeland ruim 12.000 dollar, in de VS meer dan 9.000 dollar en in Nederland omgerekend rond de 3.000 dollar. Behalve in Engeland en de VS is studeren ook peperduur in Japan, Zuid-Korea, Chili, Ierland en Canada.