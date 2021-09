Als Evergrande omvalt, kan hele wereldeconomie inzakken

Het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande staat op omvallen. Als Beijing de megaprojectontwikkelaar niet redt van de ondergang, kan dat grote gevolgen hebben voor de wereldeconomie, vrezen experts. Daarover schrijft NRC.

Een bedrijf dat in zijn eentje de wereldeconomie in chaos stort, het gebeurde eerder. Lehman Brothers deed het in 2008 nog in Amerika. Sommigen vergelijken het eventuele bankroet van Evergrande nu al met het failliet van de zakenbank destijds.

De aandelen van Evergrande zijn sinds begin dit jaar met 85 procent gedaald. Vrijwel niemand gelooft nog dat het vastgoedbedrijf, goed voor 2 procent van het bbp van China, het redt zonder hulp van de Chinese overheid. De schulden bedragen inmiddels zo'n 255 miljard euro.

Het punt is dat 29 procent van de Chinese economie uit de vastgoedsector bestaat, 40 procent van de banken investeert erin. Als zo'n reus als Evergrande omvalt, heeft dat invloed op de hele Chinese economie. En daarmee op de wereldeconomie.

Het is niet gezegd dat Beijing te hulp schiet. Als dat gebeurt, is het namelijk een sterk signaal voor andere bedrijven dat ze zich niet druk hoeven te maken over hun eigen torenhoge schulden: de overheid springt wel bij. Maar als ze dat in het geval van Evergrande niet doet, zijn de gevolgen niet te overzien.

Donderdag wordt meer duidelijk. Dan moet blijken of Evergrande een grote rentebetaling kan voldoen op een obligatielening en of de overheid helpt of niet.