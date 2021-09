Nederlandse economie groeit nog sterker dan gedacht

De Nederlandse economie is nog sterker uit de coronacrisis gekomen dan al gedacht. In het tweede kwartaal blijkt de groei aanzienlijk groter te zijn geweest.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2021 namelijk met 3,8 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 augustus, kwam de groei uit op 3,1 procent.

De verwachting is dat het derde kwartaal nog beter zal zijn, omdat toen de economie nog minder last had van de coronamaatregelen.