De meest innovatieve landen ter wereld: Nederland hoort daarbij

Innovatie bleef ook in coronatijd hoog op de agenda staan in veel landen, vooral op het gebied van volksgezondheid en klimaat. Dat blijkt uit de Global Innovation Index waarvoor 130 landen zijn geëvalueerd. Nederland behoort tot de absolute wereldtop.

Voor de index rangschikte de World Intellectual Property Organization (WIPO) de landen op basis van criteria als menselijk kapitaal, instituties, technologie, creatieve output en moderne markt- en ondernemerscondities. Zwitserland is nummer 1 met een score van 65,5 van de 100. Het is de elfde keer dat het land is benoemd tot wereldleider op het gebied van innovatie. Zweden staat op twee en de VS op drie.

Zuid-Korea is de grootste stijger: van plek 10 vorig jaar, naar een vijfde plaats dit jaar. China is ook gestaag opgeklommen van plaats 17 in 2018 naar een twaalfde plek nu. Nederland vinden we na Zuid-Korea op een knappe zesde plaats. Duitsland en Frankrijk staan op respectievelijk plek 10 en 11.