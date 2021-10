Waarom wonen in Wenen wél betaalbaar is

Een prachtige wereldstad in een rijk land, de huizen zullen er wel peperduur zijn, denk je waarschijnlijk. Maar in Wenen huur je nog gewoon een ruim appartement van 100 m2 in het centrum voor minder dan 900 euro, schrijft Nieuwsuur.

In de Oostenrijkse hoofdstad staan zogeheten 'gemeinnützige Wohnungen'. "Dat houdt in dat we woningen van goede kwaliteit onder gunstige voorwaarden ter beschikking stellen, die we over meerdere generaties onderhouden", legt Alexander Gluttig, de baas van woningcorporatie EBG Wohnen, uit.

De gemeente Wenen geeft opdracht tot de bouw en helpt bij de financiering. De woningen moeten tegen iets meer dan kostprijs worden aangeboden. Er mag maar een klein beetje winst worden gemaakt en dat geld moet weer in de woningen worden gestoken.

De huizen zijn ook beschikbaar voor mensen met hogere inkomens tot ongeveer 50.000 euro netto per jaar. In Nederland was het systeem lange tijd vergelijkbaar. Tot begin jaren 90, toen besloot de overheid meer aan de markt over te laten en begonnen de huurprijzen snel te stijgen.

Ongeveer 40 procent van de Oostenrijkers huurt een corporatiewoning en dat is ook gunstig voor de huurprijzen in de private sector. Economisch onderzoeker Michael Klien van het economisch onderzoeksinstituut WIFO legt uit aan de NOS: "Het heeft indirect ook een dempend effect op de vrije sector-huurprijzen, omdat die met de goedkopere woningen moeten concurreren."