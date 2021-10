Bitcoin nadert recordhoogte na beursintroductie investeringsfonds

De waarde van de bitcoin is woensdagochtend licht gestegen en nadert de recordwaarde. Waarschijnlijk is de bitcoin nu extra in trek doordat in New York sinds dinsdag het eerste beursgenoteerde investeringsfonds wordt verhandeld, dat de koers van de belangrijkste cryptomunt volgt. Beleggers kunnen met een zogeheten exchange-traded fund (ETF) profiteren van waardestijgingen zonder zelf de digitale valuta te hoeven kopen.

Rond 11.00 uur (Nederlandse tijd) was een bitcoin ruim 64.000 dollar waard. De recordwaarde van 64.870 dollar (zo'n 56.000 euro) werd in april bereikt. De bitcoin steeg volgens CoinMarketCap, dat de koersen van digitale munten bijhoudt, de afgelopen 24 uur met zo'n 3 procent. De digitale munt won de afgelopen zeven dagen 17 procent aan waarde.

De afgelopen weken is de koers van de bitcoin aan een flinke opmars bezig, nadat die eerder nog onder de 40.000 dollar was gezakt. Sinds het begin van dit jaar is de waarde van de bitcoin meer dan verdubbeld.